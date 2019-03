Verdachte schietpartij opgepakt WHW

04 maart 2019

Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij in de Fontainasstraat van vorige maand. Eerder meldde het parket al dat het wellicht om een wraakactie ging.

Een schutter vuurde in de Fontainasstraat 7 februari drie keer met een riot gun op een voertuig, ter hoogte van de deur. De lichtgewonde bestuurder werd in shock afgevoerd, maar heeft het ziekenhuis intussen verlaten. Een klein wonder, klonk het toen al bij het parket. Er werd meteen een opsporingsonderzoek gestart voor poging tot doodslag. Het parket gaat uit van een afrekening en kon vorige week een eerste verdachte oppakken.