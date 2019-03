Verdachte poederbrief bij bpost in Neder-over-Heembeek: twee werknemers ontslagen uit ziekenhuis HAA

21 maart 2019

15u45

Bron: Belga 0 Brussel De twee bpost-medewerkers die naar het ziekenhuis gebracht waren nadat in het postsorteercentrum van Neder-over-Heembeek een verdacht pakket was aangetroffen, hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Ze vertoonden geen enkel symptoom. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het verdachte pakket, een envelop met een wit poeder, is intussen opgehaald door de Civiele Bescherming, maar wat het wit poeder precies was, is nog niet duidelijk.

De verdachte envelop was vanochtend kort voor 9 uur aangetroffen in het postsorteercentrum van bpost in Neder-over-Heembeek. Uit voorzorg werd het sorteercentrum geëvacueerd. De twee personen die in aanraking waren gekomen met de envelop, werden ontsmet en in quarantaine geplaatst. De hulpdiensten brachten hen vervolgens over naar het ziekenhuis, maar intussen zijn de twee al naar huis mogen terugkeren. Ze vertoonden geen symptomen van enige vergiftiging of besmetting.

De envelop werd door een HazMat-team (Hazardous Materials) van de brandweer in een geïsoleerd vat geplaatst en vervolgens opgehaald door de Civiele Bescherming voor onderzoek.