Verdachte poederbrief bij bpost in Neder-over-Heembeek: twee personen in quarantaine gezet HAA

21 maart 2019

11u18

Bron: Belga 0 Brussel In het postsorteercentrum van bpost in Neder-over-Heembeek is vanochtend een verdacht pakket aangetroffen. Dat melden de Brusselse politie en de Brusselse brandweer. Het gaat om een envelop met een verdacht wit poeder die kort voor 9 uur werd aangetroffen.

Uit voorzorg is het sorteercentrum geëvacueerd. Twee personen zouden met het goedje in aanraking gekomen zijn en werden ontsmet en in quarantaine geplaatst. Ze vertonen voorlopig geen symptomen maar worden uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis, tot duidelijk is wat het witte poeder precies is.

De envelop is intussen door een HAZMAT-team van de brandweer in een geïsoleerd vat geplaatst. Dat vat zal door de c civiele bescherming opgehaald worden zodat het poeder kan geanalyseerd worden.