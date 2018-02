Verdachte gewelddadige moord overgeleverd 08 februari 2018

De man die ervan verdacht wordt de 43-jarige Ulfet vermoord te hebben in Schaarbeek, is door het Franse gerecht overgeleverd aan ons land. De vrouw kwam op 10 januari met geweld om het leven. Al snel kwam haar 31-jarige vriend in het vizier. Hij vluchtte na de feiten naar Frankrijk en werd enkele dagen later gearresteerd in Rijsel. "Vorige week is de man overgeleverd aan ons land", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel.





"Hij werd verhoord door de onderzoeksrechter en heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De man werd aangehouden op verdenking van doodslag en zit momenteel in voorlopige hechtenis", aldus Goeman.





