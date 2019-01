Verdachte doodslag in Sint-Gillis blijft een maand langer in de cel VRJB

15 januari 2019

11u47

Bron: Belga 0 Brussel De man die vorige week dinsdag is opgepakt nadat in een woning in Sint-Gillis een man dood werd aangetroffen, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer maandagavond beslist, zo meldt het Brusselse parket.

Het slachtoffer is intussen nog steeds niet geïdentificeerd kunnen worden. De identiteit van de verdachte is wel achterhaald. Het gaat om een 58-jarige man, al blijft zijn juiste nationaliteit een vraagteken. Het was de verdachte zelf die dinsdag de politie verwittigde. De man, K.M., bood zich rond 09.30 uur aan op het politiecommissariaat in Sint-Gillis om te melden dat zijn medehuurder overleden was. Toen de politie daarop naar het appartement trok, troffen de agenten een man aan die op de grond op een tapijt lag. Hij vertoonde meerdere snijwonden en ademde niet meer. De medehuurder van het slachtoffer werd opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die plaatste hem onder aanhoudingsbevel en stelde hem in verdenking voor doodslag.