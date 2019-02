Verdacht poeder in gemeentehuis was... talkpoeder WHW

13u27 2 Brussel De verdachte enveloppe die gisteren geopend werd op het gemeentehuis van Sint-Joost-ten-Node bleek talkpoeder te bevatten. Politie en parket zijn op zoek naar een Nederlandstalige dader, omdat het adres in het Nederlands was geschreven.

Op het gemeentehuis van Sint-Joost kwam maandag een brief binnen die een verdacht wit poeder bevatte. Eén werknemer kwam in aanraking met het ongevaarlijke product, en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Uit de eerste vaststelling blijkt het om talkpoeder te gaan, zo bericht de krant La Capitale dinsdag. Opvallend: op de enveloppe stond het adres van het gemeentehuis in het Nederlands. Parket en politie gaan er op basis van dat handgeschreven adres vanuit dat de dader Nederlandstalig is.