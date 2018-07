Verdacht pakket gevonden in metro 04 juli 2018

Metrostation Maalbeek, in de Wetstraat, is dinsdagochtend rond 10 uur even ontruimd nadat er een verdacht pakket werd gevonden. De politie kwam ter plaatse om het pakket te onderzoeken. Al snel bleek dat het om vals alarm ging. Tijdens de interventie werd het metroverkeer tussen het Centraal Station en Schuman een tijdlang onderbroken. (VDBS)