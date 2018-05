Verdacht overlijden Isabelle Dejoze nog steeds niet opgelost 09 mei 2018

De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over het verdacht overlijden van Isabelle Dejoze. De vrouw werd op zondag 11 maart rond 20.30 uur levenloos aangetroffen op de sporen van het station van Watermaal-Bosvoorde. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat Isabelle die zondagochtend rond 6.40 uur het station van Brussel-Centraal alleen binnenging en er de stoptrein van 6.52 uur richting Ottignies nam. Daarnaast zijn de speurders te weten gekomen dat een onbekende man rond 20.15 uur foto's aan het maken was op het perron van het station van Watermaal-Bosvoorde.





Wie Isabelle op 11 maart heeft gezien of wie informatie heeft over de man, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. (VDBS)