Verboden dolk levert boete op 08 juni 2018

02u52 0

De Leuvense rechter heeft een Brusselse twintiger tot 800 euro boete veroordeeld, waarvan de helft met uitstel. Hij werd bij een politiecontrole in Leuven op 5 september 2017 betrapt met een dolkmes met vergrendeling in zijn wagen. In het portier aan de bestuurderszijde van zijn Ford Fiesta werd het verboden wapen aangetroffen. Gezien zijn blanco strafblad werd de boete voor de helft met uitstel uitgesproken. Zijn dolkmes werd in beslag genomen en verbeurd verklaard. (SVDL)