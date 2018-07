Veltweg wordt fietsstraat 04 juli 2018

De Veltweg, die naast de Lambermontlaan loopt, wordt omgetoverd tot fietsstraat. De rijbaan wordt te vaak ingepalmd door auto's die de drukte van de Lambermontlaan willen ontwijken, maar vanaf de herfst krijgen fietsers er voorrang.





Het gaat meer bepaald om het straatdeel tussen Meiser en Demolderlaan, goed voor 2,5 kilometer fietsstraat. "Vlak voor de herfst zetten we de eerste fase in, tussen halte Demolder en de Louis Bertrandlaan", zegt Mathias Dobbels, woordvoerder van Brusselse minister Smet, bevoegd voor de gewestwegen. "Het gaat om een testfase. Voor de tweede fase, tussen de Louis Betrandlaan en Meiser, moeten we nog de laatste afspraken met de gemeente maken. Het gaat om zaken als parkeerplaatsen en wegaanpassingen. Na de herfst zouden de fietsers er vrij kunnen rondrijden." Alleen lokale bewoners en gemeentediensten mogen er dan nog met de wagen door. (DCFS)