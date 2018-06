Veiligheidsdiensten doen het zoals FBI POLITIE, BRANDWEER EN MIVB SAMEN IN ÉÉN CRISISCENTRUM FREYA DE COSTER

14 juni 2018

Brussel Politie, brandweer en veiligheidsdiensten van de MIVB zitten vanaf januari volgend jaar samen in een nieuw crisis- en communicatiecentrum. Een primeur is dat - eentje die de reactie in geval van bijvoorbeeld een aanslag flink moet stroomlijnen. En dat mag wat kosten: 20 miljoen euro.

De aanslagen van 22 maart 2016 en de rellen in november vorig jaar hebben iets heel erg duidelijk gemaakt: Brussel heeft een nieuw communicatie- en crisiscentrum nodig. En dat centrum - een onderdeel van de Brusselse Dienst Preventie en Veiligheid - opent in januari de deuren in een gloednieuw gebouw. Waar precies? Dat is geheim.





"Voor het eerst zijn alle actoren - federale en lokale politie, brandweer en MIVB - samengebracht in één gebouw", zegt minister-president Rudi Vervoort. "Ongezien in België. In het geval van een ramp, schiet men hier in actie. Een werking die vergelijkbaar is met die van de FBI in New York." En dat alles moet het Brussels Gewest in staat stellen om krachtdadig en efficiënt op te treden. "Na de rellen in november werd het duidelijk dat het optreden van de veiligheidsdiensten tijdens een crisissituatie beter kan. Bijvoorbeeld door één communicatiecentrum uit te bouwen, waar alle meldingen binnenstromen. Zo is de brandweer meteen op de hoogte wanneer de politie een oproep gekregen heeft, en vice versa."





Honderd medewerkers

Maar belangrijker: zodra een crisis uitbreekt, schieten de veiligheidsactoren meteen in actie, en verhuizen ze samen naar het tweede luik. Dat is het crisiscentrum, met een capaciteit van honderd mensen. Zij coördineren het urgentieplan en leiden alles in goede banen. "Het crisiscentrum wordt in drie verschillende situaties operationeel: bij geplande evenementen zoals het WK of een bezoek van pakweg president Donald Trump, bij onverwachte situaties zoals een aanslag, of in geval van gewestelijke problemen zoals betogingen of milieurampen. De verschillende diensten blijven via de radio in contact met de partners die in het veld staan."





Het gebouw heeft een kostenplaatje van 20 miljoen euro, en voor zo'n bedrag koop je flink wat hoogtechnologische apparatuur. Het Gewest legde 5 miljoen euro op tafel voor het communicatiecentrum, 7 miljoen euro voor het crisiscentrum en nog eens 8,2 miljoen euro voor nieuwe camera's. Camerabeelden van de politie en de MIVB worden live op grote schermen getoond, zodat de situatie in de hoofdstad 24 uur op 24 gevolgd kan worden. "Daarbovenop plaatsen we in totaal meer dan driehonderd nieuwe camera's, waaronder 'slimme' modellen die bijvoorbeeld nummerplaten kan herkennen."





Het gewestelijk crisiscentrum werkt naast het crisiscentrum van de federale overheid. "Het laatste wat we willen, is hun werking overnemen", verzekert Vervoort. "Dit project stond al in de steigers sinds de oprichting van het Brusselse veiligheids- en preventieplan na de zesde staatshervorming. De aanslagen hebben de urgentie aangetoond."