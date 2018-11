veganistisch fastfoodrestaurant in Sint-Gillis Freya De Coster en Jasmijn Van Raemdonck

20 november 2018

13u37 0 Brussel Het eerste Brusselse Vegan fastfoodrestaurant Veg’ger strijkt binnen twee maanden neer in Sint-Gillis.

Veg’ger is niet het eerste veganistische restaurant in de hoofdstad, maar wel het eerste ‘fastfoodrestaurant’ dat uitsluitend veganistische gerechten klaarmaakt. “We zijn overtuigd dat het gebruik van plantaardige producten een uitstekend alternatief is voor ons huidig consumptiegedrag. Maar we weten ook dat af en toe eens goed fastfood eten een plezier kan zijn. Daarom willen we de twee combineren”, zeggen uitbaters Chanez en Mohommed.

Het koppel biedt allerhande hamburgers en taco’s aan, weliswaar zonder vlees en bereid met lokale en biologische producten. “We combineren klassieke smaken op basis van uien en augurken met oosterse smaken met gekarameliseerde uien en rozijnen of mediterrane smaken met olijfolie, kruiden uit de Provence en gemarineerde olijven. En hoewel het eten ‘fast’ is, is alles van uitstekende kwaliteit.”

Veg’ger opent eind januari 2019 vlakbij het Van Meenenplein in Sint-Gillis. Het restaurant levert ook aan huis.