Veertiger neergeschoten teruggevonden 16 augustus 2018

02u30 0 Brussel Een gemeentemedewerker van Vorst is zondag neergeschoten aangetroffen in zijn appartement. Het was de familie van de 47-jarige Serge E. die de man vond.

De man werd onmiddellijk naar het ziekenhuis overgebracht. Daar ontdekten de dokters dat hij een kogel in het hoofd gekregen had. E. werd geopereerd, maar is hersendood. Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de zaak te onderzoeken. Die houdt alle pistes nog open, ook zelfdoding is niet uitgesloten. Er werd nog niemand opgepakt.





Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn. Telefonisch op het gratis nummer 1813 en online via zelfmoord1813.be. (DCFS)