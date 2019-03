Veertig mensen geëvacueerd bij brand in rusthuis in Jette TVC

12 maart 2019

21u40

Bron: Belga 0 Brussel In het rusthuis Green Residents aan de Dikke-Beuklaan in Jette zijn deze avond veertig mensen geëvacueerd nadat er omstreeks 19 uur brand uitbrak. Dat bevestigt de Brusselse brandweer.

Acht personen werden bevangen door de rook en overgebracht naar het ziekenhuis. Drie van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van de brand is intussen gekend. "De brand is ontstaan door een matras die in brand is gevlogen in een kamer. Waarschijnlijk door een elektrisch deken of een kortsluiting", vertelt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Het vuur brak uit op de tweede verdieping in het rusthuis dat uit twee gebouwen bestaat. De brandweer evacueerde alle aanwezige personen, een veertigtal, naar het aansluitende gebouw. Twee reddingen gebeurden via de luchtladder. De tweede verdieping werd onbewoonbaar verklaard. "Dankzij de lege kamers in de tweede vleugel van het gebouw kunnen alle rusthuisbewoners opgevangen worden", verklaart Derieuw.

De brandweer en hulpdiensten waren in groten getale aanwezig. Er kwamen een commandovoertuig, drie autopompen, twee autoladders, vier mugs en zes ambulances ter plaatse.