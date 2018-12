Veel politie aanwezig: 150 gele hesjes trekken vreedzaam door Brussel WHW

15 december 2018

17u05 0 Brussel Een honderdtal gele hesjes heeft vandaag vreedzaam betoogd in Brussel. De ordediensten waren talrijk aanwezig.

Voor het derde weekend op rij hebben de zogenaamde gele hesjes gemanifesteerd tegen de hoge belastingen en brandstofprijzen. Aanvankelijk was opgeroepen om omstreeks 13 uur te verzamelen aan het Luxemburgplein. De ordediensten verboden echter meteen de bijeenkomst ter plekke, en nodigde de aanwezigen uit zich richting Kunst-Wet te begeven. Daar hielden ze een half uur durende protestactie, waarna het terug richting Luxemburgplein ging. Onderweg werd de Wetstraat geblokkeerd. De politie vroeg op het Luxemburgplein om de betoging te ontbinden maar daar gingen de hesjes niet op in. Om 15 uur startten een 150-tal gele hesjes een nieuwe manifestatie. Onder begeleiding van minstens evenveel agenten wandelden ze door de Brusselse straten. Het kruispunt van de Kunstlaan met de Belliardstraat werd even bezet.“Geweld is niet de oplossing, maar het systeem lokt dit wel uit. De leugens van het systeem zijn gewelddadig”, aldus een woordvoerder van de gele hesjes.

