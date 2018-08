Vechtpartij hindert verkeer 30 augustus 2018

De Haachtsesteenweg is gisteren om 14.30 uur afgesloten geweest na een gevecht. Verschillende personen vlogen elkaar in het midden van de weg in de haren. Volgens bepaalde bronnen zou het gaan om twee families die elkaar met messen te lijf gingen. Dat het er niet zacht aan toe ging blijkt uit het feit dat drie personen lichtgewond naar het ziekenhuis werden overgebracht. "Het klopt dat er een vechtpartij geweest is waardoor het verkeer gehinderd werd. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden is nu bezig. De betrokkenen worden verhoord", aldus Louise Weber van de politiezone Brussel- Noord. (WHW/RDK)