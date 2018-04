Vandenbossche neemt afscheid van politiek 21 april 2018

Walter Vandenbossche stapt uit de Anderlechtse politiek. Het gemeenteraadslid voor CD&V zette zich steeds in voor de rechten van Vlaamse Brusselaars.





Vandenbossche studeerde af als advocaat, maar trok de politiek in. In 1995 legde hij als een van de zes eerst verkozenen van de Nederlandse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad de eed af in het Vlaams Parlement. Tijdens de verkiezingen van 2012 haalde de CD&V'er 1.067 voorkeursstemmen. De 65-jarige politicus neemt nu afscheid van de politiek en dingt dus niet meer mee bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.





"Mijn boodschap: bouw Brussel verder uit als een inclusieve samenleving", aldus Vandenbossche bij zijn afscheid. "Daarbij moet de Vlaamse gemeenschap in de Hoofdstad haar verworvenheden vooral niet prijsgeven, maar verder uitbouwen en verstevigen. Alleen dan zullen de Franstaligen ons met respect op voet van gelijkheid behandelen."





(DCFS)