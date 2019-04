Vanaf vrijdag ook in Brussel vaste boekenprijs WHW

03 april 2019

17u08 0 Brussel De gereglementeerde boekenprijs, die al van toepassing is in Vlaanderen en Wallonië, wordt vrijdag ook in het Brusselse gewest van kracht.

De vaste prijs, die door de uitgever wordt bepaald, zal vanaf 5 april dus in heel België gelden voor Nederlandstalige en Franstalige boeken. Boeken in andere talen vallen niet onder de maatregel. De vaste boekenprijs kwam in Brussel tot stand dankzij een akkoord tussen de twee gemeenschappen en de federale overheid. “Voor de lezer zal de prijs dalen”, zei minister van Cultuur van de Franse Gemeenschap, Alda Greoli (CDH).. Ze wees erop dat het decreet beantwoordt aan “de doelstellingen van de democratisering van het boek en van de eerlijke concurrentie” tussen kleine boekhandels, grote ketens en onlineverkopers. Het decreet is immers ook van toepassing op onlineplatforms als Amazon.