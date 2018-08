Vanaf volgende week boetes op 'autoluwe' Elsensesteenweg 23 augustus 2018

Er rijden nog steeds tot 200 auto's per dag op de Elsensesteenweg. Nochtans is sinds begin juli de Elsensesteenweg van de Naamsepoort tot aan het Fernand Cocqplein autoluw geworden. Van maandag tot zaterdag, van 7 tot 19 uur, wordt het doorgaand verkeer geweerd. Enkel buurtbewoners en leveranciers kunnen overdag de zone nog in, via nummerplaatherkenning. 's Avonds is de straat wel gewoon open. Toch rijden er zelfs in de vakantieperiode per dag nog talloze wagens over de steenweg. Buurtbewoners wijzen naar het gebrek aan verkeersborden om bestuurders erop te wijzen dat ze niet welkom zijn. Vanaf de laatste week van augustus wil de gemeente paal en perk stellen aan de toestand. Tot nu toe ontvingen de overtreders enkel een waarschuwing, vanaf volgende week gaat de gemeente boetes uitdelen van 55 euro.





(WHW)