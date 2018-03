Vanaf 1 april nieuwe elektriciteitsmeting 09 maart 2018

De elektriciteitsmeter zal vanaf 1 april in alle gemeenten van het Brussels gewest het verbruik aan dagtarief aanrekenen van 07.00 tot 22.00 uur en aan nachttarief van 22.00 tot 07.00 uur. De meter 'uitsluitend nacht' zal eveneens het schema 22.00 tot 07.00 uur volgen. Deze berekening was nog niet in elke gemeente operationeel.





Tot vandaag volgden de noordelijke gemeenten Brussel, Jette, Evere, Ganshoren, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis en Elsene het schema van een dagtarief van 08.00 tot 23.00 uur en een nachttarief van 23.00 uur tot 08.00 uur. (DCFS)