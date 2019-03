Van gele hesjes tot Catalaanse kwestie: 1.000 betogingen trokken in 2018 door hoofdstad Gemiddeld drie betogingen per dag in 2018 WHW

04 maart 2019

15u17 0 Brussel Vorig jaar hebben er in Brussel niet minder dan 995 betogingen plaatsgevonden, een nieuw record neergezet. Gemiddeld waren er drie protestacties per dag, maar meestal niet over Belgische thema’s.

Geen dag zonder een manifestatie in onze hoofdstad. Het afgelopen jaar vonden in de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene liefst 995 protestacties plaats. Sinds 2010 is het aantal verdubbeld. Toen waren er in dezelfde Brusselse regio’s 560 manifestaties. Op ‘topdagen’ vinden er tien betogingen plaats. De laatste zaterdagen waren dergelijke dagen. Er trokken gele hesjes door de straten, tientallen mensen betuigden hun steun aan jongeren met een depressie, of manifesteerden tegen de politieke situatie in Venezuela.

Buitenlandse onderwerpen

Opvallend is dat 80% van de manifestaties gaat over thema’s waarbij er geen link is met ons land. Een mooi voorbeeld hiervan is de betoging in het kader van de Catalaanse kwestie. Niet minder dan 50.000 Catalanen kwamen toen hun steun betuigen aan Carles Puigdemont en andere Catalaanse politici. Ook de politieke toestand in Turkije en Congo is regelmatig het voorwerp van een manifestatie. “Zonder het duidelijk te zien, is Brussel getransformeerd naar een kosmopolitische stad, ze is zonder het te beseffen een plaats van expressie geworden”, verklaart burgemeester Philippe Close (PS). “Iedereen komt hier betogen omdat de Europese instituten, de internationale media en ga zo maar door hier zijn.”

Amper verboden

“Elke actie wordt vooraf onderzocht door onze algemene inlichtingendienst vooraleer de burgemeester zijn advies geeft”, verduidelijkt Daniel Van Calck, die verantwoordelijk is voor de betogingen in de politiezone. “Het gebeurt zelden dat er manifestaties verboden worden, hooguit drie of vier per jaar.”