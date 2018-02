Van Eyken in oktober voor hof van beroep 14 februari 2018

02u37 0 Brussel Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken (UF) en zijn medewerkster Sylvia B., met wie hij een relatie zou hebben gehad, verschijnen op 18 oktober in de Brusselse correctionele rechtbank.

Beiden kregen vorig jaar de opschorting omdat ze B.'s middelbaar diploma hadden vervalst. Daardoor kwam de vrouw in het parlement in een hogere loonschaal terecht. Sylvia B. zou volgens berekeningen van het Vlaams Parlement ongeveer 72.000 euro te veel verdiend hebben. Omdat zowel Van Eyken als B. geen strafblad hadden vond de rechtbank een straf niet nodig. In een veel zwaarwichtiger dossier zal de politicus zich dit voorjaar moeten verantwoorden. Marc Dellea (45), de man van B., werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Onderzoek wees in de richting naar Van Eyken en B., met wie hij een relatie had. Begin 2016 zat hij even in de cel op verdenking van de moord op Dellea maar door een procedurefout kwam hij een dag later alweer vrij. Deze zaak komt vanaf 5 maart voor de rechter. (WHW)