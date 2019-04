Van een contrast gesproken: tabaksdepot wordt scholencampus WHW

03 april 2019

14u06 0 Brussel Van tabaksdepot naar school. Veel groter kan het contrast niet zijn. Vandaag is op de historische site van het voormalige tabaksdepot de symbolische eerste steen gelegd van de nieuwe campus St. Michel.

Brussels minister en VGC-collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs Guy Vanhengel (Open Vld) heeft woensdag de symbolische eerste steen gelegd van de nieuwe campus St. Michel in Sint-Jans-Molenbeek. Op de site komt een dubbele schoolcampus waar het GO! Lyceum Martha Somers en het Imelda-Instituut vanaf september 2020 onderdak bieden aan 1.400 leerlingen.

De nieuwe campus moet in de eerste plaats het plaatsgebrek in het Brussels Nederlandstalig onderwijs helpen doen verdwijnen, maar geeft daarnaast een boost aan de Maritiemwijk in Molenbeek. De campus zal een totale oppervlakte van 19.782 vierkante meter beslaan en een totaalaanbod aanbieden binnen het secundair onderwijs. Het GO! Lyceum Martha Somers verhuist hiervoor van Laken naar Molenbeek en organiseert een aanbod ASO. Het Imelda-Instituut (vzw KatOBA) verhuist uit Brussel en Anderlecht en zal technisch en beroepssecundair onderwijs verzorgen.

Grotere capaciteit

De capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs kan hierdoor met 1.167 plaatsen groeien. Martha Somers groeit van 414 naar 750 leerlingen en Imelda groeit van 270 naar 650 leerlingen. Omdat de twee scholen hun huidige gebouwen verlaten, krijgen zowel de Kunsthumaniora Brussel, als het Maria Boodschaplyceum en de basisschool Scheutplaneet kans om uit te breiden en extra plaatsen aan te bieden.

De betonskeletstructuur van het gebouw van de voormalige tabaksfabriek wordt behouden bij de renovatie en zal de bouw van modulaire ruimtes tussen de bestaande betonnen kolommen vergemakkelijken. In totaal komen er 80 klassen met daarnaast nog twee sportzalen, verschillende labo’s, polyvalente zalen en speelplaatsen op het dak.