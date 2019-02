Van drugshol tot blitse halte: zo ziet het vernieuwde Beursstation eruit Ook plaats voor kunst in vernieuwd metrostation WHW

07 februari 2019

17u08 0 Brussel Stank, veel vuilnis en drugs. Zo werd het Beursstation tot voor kort omschreven. Sinds donderdag staat het metrostation synoniem voor licht, frisheid en veel kleur. “Door de fietsparking, het fietspunt en de kunstenruimte is het voortaan een echte ontmoetingsruimte in hartje Brussel", zegt minister Pascal Smet.

Het station aan de Beurs - omgedoopt tot Beurs-Grote Markt - is niet zomaar een metrostationnetje in Brussel. “Met de Grote Markt, Manneken Pis en cultuurhuizen Ancienne Belgique, de Beursschouwburg en Cinéma Palace in de buurt, verdient het toekomstige Beursplein een absoluut topstation", zegt Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Wie tot voor kort het afgeleefde metrostation binnenkwam werd overvallen door een penetrante geur van urine en rondslingerend afval. En dus drong een renovatie - met de focus op toegankelijkheid, veiligheid, verlichting en netheid - zich op. Nu de renovatie achter de rug is, is de metrohalte haast onherkenbaar veranderd. “Er werd meer dan 10 ton aan beton, tegels en bewapening van het wegdek verwijderd om de toegang tot het station te verbreden en te verbeteren”, aldus directeur-generaal van Brussel Mobiliteit Christophe Vanoerbeek. Moderne blauwgrijze - en vooral geurloze - tegels sieren nu de stationsvloer.

Fietspunt en kunstenruimte

In het centrale gedeelte op niveau -1 is voortaan een beveiligde en een vrij toegankelijke fietsenparking voor meer dan 800 fietsen. De nieuwe kunstenruimte ‘Qartier’ bevindt zich aan de zuidkant. Aan de noordkant is een fietspunt met onder meer een doe-het-zelf ‘bikewash’ in opbouw. Op niveau -2 werd de oorspronkelijke look behouden, maar ook daar werd een en ander opgefrist. De twee nieuwe grote hoofdingangen - bovenop de zes bestaande - moeten het station beter toegankelijk maken. Niveau - 1 en - 2 zijn bovendien bereikbaar met een nieuwe ruime lift, bedoeld voor mensen met een beperkte mobiliteit en voor pendelaars met fietsen.

“Elk jaar nemen 2 miljoen reizigers de ondergrondse tram in dit station. Zij verdienen een blits station als dit: netjes, met veel licht, beter beveiligd, een multifunctionele ruimte met een gemakkelijke toegang en een extra streepje kunst en cultuur”, besluit Brieuc de Meeûs, ceo van de MIVB.