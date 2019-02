Van antisemitisme betichte commissaris neemt Joodse advocaat onder de arm WHW

26 februari 2019

10u56 0 Brussel De commissaris van de hondenbrigade die van antisemitisme beticht wordt heeft een advocaat onder de arm genomen. Simon Bretholz, zelf van Joodse origine, staat de man bij tijdens het onderzoek en een mogelijk proces.

Zes agenten dienden inmiddels klacht in tegen commissaries Geert V. De betichtingen zijn niet min. Hij zou verschillende keren uit de bocht gegaan zijn. “Hij heeft meermaals, zo luid dat iedereen het kon horen, naziliederen opgezet”, getuigde een van de agenten. “’Muziek van echte mannen’, noemde hij het.” Hier bleef het echter niet bij. “Commissaris V. zei regelmatig tegen wie het wilde horen en in het publiek, dat de concentratiekampen en de gaskamers verzinsels waren en leugens. ‘Die hebben nooit bestaan’, klonk het.

Geschokt

Bretholz is de voorzitter van ‘Belgium Stands with Israel’ en ex-voorzitter van de Belgische Zionistische organisatie. Hij ontkent alle betichtingen. Vrijdagochtend viel de algemene inspectie binnen bij de hondenbrigade van de politiezone Zuid en in het huis van de verdachte. De politieagent en zijn advocaat zijn naar eigen zeggen in shock van de huiszoeking die vrijdag plaatsvond. “Wat ze zijn vrouw en dochter hebben aangedaan is inacceptabel en verachtelijk,” vertelt Simon Bretholz. “Al twaalf jaar werken wij samen, Geert heeft al bij veel Joodse betogingen en evenementen voor de veiligheid gezorgd. Hij antisemitisch? Ik geloof dat voor geen meter.”