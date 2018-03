Valse start voor proces tegen Van Eyken VLAAMS PARLEMENTSLID VOOR RECHTER OP VERDENKING VAN MOORD WOUTER HERTOGS

06 maart 2018

02u48 0 Brussel Het proces tegen Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken (UF) is met een sisser van start gegaan. Samen met zijn partner Sylvia B. moest hij deze week voor de rechter verschijnen op verdenking van moord op D.'s man Marc Dellea (45). De verdediging wierp enkele procedure- en bevoegdheidsproblemen op voor de Brusselse correctionele rechtbank. Wanneer het proces alsnog zal doorgaan is nog niet bekend.

Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken (63), die dertien jaar lang burgemeester was van Linkebeek, werd in januari 2016 opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de raadselachtige dood van Marc Dellea. Die werd op 8 juli 2014 dood teruggevonden door zijn vrouw Sylvia B. in hun appartement in Laken. De opgeroepen ambulanciers dachten eerst aan een natuurlijke dood, omdat ze nergens bloed terugvonden. Maar dat veranderde toen men bij nader onderzoek een klein gaatje ontdekte achter het oor van Dellea.





Anderhalf jaar tastten de speurders in het duister, tot zijn vrouw Sylvia B. in het vizier kwam. Die had, ondanks het leeftijdsverschil van meer dan 20 jaar, al zeker drie jaar een relatie met de politicus. Enkele maanden voor de moord kwam het bedrog uit, met een ziedende Dellea tot gevolg.





Camerabeelden

De analyse van de bewakingscamera's rond het appartement brengen ook Zaventemnaar Van Eyken in nauwe schoentjes. Twintig uur voor het vastgestelde tijdstip van overlijden gingen de twee tortelduifjes de flat binnen. Uren bleven ze daar, terwijl Dellea nooit meer levend werd teruggezien. Zelfs voor zijn sigaretje -een vaste gewoonte om het uur- kwam hij niet meer buiten. Van Eyken en Sylvia B. moeten dus wel de laatsten geweest zijn die Dellea in levenden lijve hebben gezien. Daarnaast stuurden de twee voor de moord nog sms'jes naar elkaar. "Nog even en we zijn met ons tweetjes", stond erin te lezen, al kon dit natuurlijk ook gaan om de nakende echtscheiding van B.





Het Brussels parket is ervan overtuigd dat de twee 'het obstakel' Dellea brutaal uit de weg geruimd hebben. Echt harde bewijzen zijn er echter niet. De twee beklaagden hebben altijd hun onschuld staande gehouden. "Wij hebben hier niets mee te maken en dat zal voor de rechtbank bewezen worden", klonk het unisono tegen de verzamelde pers.





Procedurefouten

Toch zal het nog maanden duren vooraleer Van Eyken en B. hun onschuld zullen kunnen bewijzen aan de rechtbank. Hun advocaten stelden gisteren immers dat het hof van assisen bevoegd is. "Zelfs als de correctionele rechtbank zich toch bevoegd verklaart, zijn hun rechten van verdediging geschonden met de onontvankelijkheid tot gevolg", aldus de verdediging. De beelden van de bewakingscamera's en de telefoontaps konden immers niet voldoende bekeken en beluisterd worden door technische problemen. Eerder kwam het dossier al in het nieuws door een procedurefout. Na 48 uur in de gevangenis van Sint-Gillis moest Van Eyken al vrijgelaten worden, omdat de onderzoeksrechter het aanhoudingsbevel vergeten te ondertekenen was. Daarom kan hij als en vrij man zijn proces bijwonen. Dat deed hij dan ook, met aan zijn hand zijn grote liefde Sylvia B., die met een enkelband het proces bijwoont.





Op 12 april doet de rechtbank uitspraak over de bevoegdheids- en procedureproblemen.