Vakbondsman en kunstenaar blijven in cel 21 februari 2018

Vakbondsmilitant Mounir Tahri en kunstenaar Jiyed blijven in de cel. De raadkamer besvestigde hun aanhouding. Beiden werden opgepakt bij de politieactie in het Brusselse kunstenhuis Globe Aroma vzw en zitten nog vast in het gesloten centrum 127bis. Voor de vakbonden is de inval bij Globe Aroma een inbreuk op het recht om samen te komen en zich artistiek uit te drukken. Ze eisen daarom de onmiddellijke vrijlating. Tahri kwam in 2006 aan in België en werkte hier tussen 2008 en 2012 voor een onderaannemer in de schoonmaaksector. Nadat hij in 2009 een positief antwoord kreeg op zijn regularisatiedossier, verloor Tahri de mogelijkheid om zijn verblijf te regulariseren. Die schuld ligt volgens de vakbonden bij de werkgever, want die liet Tahri werken in omstandigheden die in strijd zijn met de sociale wetgeving. Het dossier dat het ACV indiende voor economische uitbuiting is nog altijd lopende. Maandag protesteerden een 50-tal vakbondsleden aan het justitiepaleis. Ze eisen nu overleg met premier Charles Michel. (WHW)