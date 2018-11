Vader Kompany legt de eed af als burgemeester onder goedkeurend oog van familie en zoon Vincent: “Fier op hem” Jasmijn Van Raemdonck ADN

29 november 2018

17u05

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Brussel Hij mag dan wel de vader van een stervoetballer zijn, Pierre Kompany (CDH) dankt zijn bekendheid vooral aan zijn titel van ‘eerste zwarte burgemeester van Brussel’. Als nieuwe burgemeester van Ganshoren legde hij vandaag de eed af. En die was bijzonder druk bijgewoond. De hele familie en ook zoon Vincent Kompany woonden de ceremonie bij.

In aanwezigheid van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) legde Pierre Kompany de eed af. “Ik ben fier dat dit mij overkomt”, zegt hij. “Ik heb ook een parcours afgelegd dat deze conclusie verdiende. Zelf ben ik altijd zeer aandachtig geweest voor de maatschappij waar ik in leefde. Ik ben nooit negatief geweest en iedereen heeft me uiteindelijk geadopteerd. En ik hen ook. Het is daarom een speciale dag vandaag.”

“Ik wil een echte pater familias zijn in Ganshoren, zoals het woord burgervader ook stelt”, zegt Kompany. “Er zijn natuurlijk verschillende uitdagingen zoals die van de mobiliteit en de luchtvervuiling op de Keizer Karellaan. Daarnaast is er ook het onderwijs, waar we zeker een gemeenteschool bij moeten bouwen, of het plaatsentekort in de crèches. Zoals je ziet, is er veel werk.”

Trots

De eedaflegging werd door de familie op luid gejuich en applaus onthaald. “Wij zijn fier op hem, want hij komt van ver. Je moet het in een context plaatsen. Dit was in België nog niet gebeurd en het was er tijd voor. Het is een manier om aan te tonen dat je als deel van een bepaalde gemeenschap ook een mening kan hebben”, legt Vincent Kompany uit.

“Ik ben hier als jonge Brusselaar opgegroeid en dan moet je maar denken in wat voor klimaat wij zijn opgegroeid als je iemand hebt die twintig jaar later pas doorbreekt. Ik hoop dat er nu meer komen. Dat zal een balans creëren in onze samenleving”, zegt de verdediger van Manchester City.

In Ganshoren vormt Kompany met zijn partij ProGanshoren (9 zetels) een meerderheid met de Liste du Bourgmestre (MR, nvdr.) (5 zetels) en Défi (2 zetels). Halfweg het mandaat staat Kompany de burgemeestersjerp af aan Jean-Paul Van Laethem (ProGanshoren).

Niet alleen Kompany legde vandaag de eed af. Het rijtje werd geopend door burgemeester van Oudergem Didier Gosuin (DéFI), opgevolgd door Philippe Close (PS) van Brussel Stad. Ook Eric Thomas (PS) mag zijn burgemeesterschap in Anderlecht verlengen, net als Olivier Deleuze (Ecolo) in Watermaal-Bosvoorde. Joël Riguel (CDH) uit Sint-Agatha-Berchem en Benoît Cerexhe (CDH) uit Sint-Pieters-Woluwe sluiten de rij. De eerste lading nieuw-verkozen burgemeesters, waaronder ook Catherine Moureaux (PS) van Molenbeek, was maandag al aan de beurt.