Vader die huilende baby tegen de grond smakte, blijft in de cel WHW

16 november 2018

19u38 0 Brussel Cédric V.R.blijft nog minstens een maand in de cel. De Brusselse raadkamer heeft de aanhouding bevestigd. De man gooide afgelopen weekend zijn 3 maanden oude dochtertje op de grond omdat ze niet stopte met huilen.Het meisje verblijft intussen nog steeds op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis. Haar toestand is gestabiliseerd maar nog steeds zorgwekkend.

Cedric V. werd in 2011 nog veroordeeld tot negen jaar cel, omdat hij zijn zoontje van zes maanden had doodgeslagen omdat die huilde tijdens een computerspel dat V; aan het spelen was. Ditmaal is hij in verdenking gesteld voor poging moord, minstens poging doodslag. Naast de feiten tegenover zijn zeer jonge kinderen blijkt de man geen enkele andere vermelding op zijn strafregister te hebben. Gerechtspsychiaters zullen de man nu grondig onderzoeken. “Hij heeft de feiten bekend en heeft ook toegegeven dat hij een probleem heeft dat moet behandeld worden”, aldus zijn advocaten Kristof Lauwens en Wouter Smet, “hij noemt het zelf geen agressieprobleem maar wat het probleem dan is, is niet duidelijk. Welke vorm de behandeling moet aannemen, daarover is het nog te vroeg om uitspraken over te doen. Daarvoor moeten we eerst het onderzoek van de gerechtspsychiater afwachten. Voorlopig kan mijn cliënt ook niet verklaren wat er hem toe gedreven heeft de feiten te plegen, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.”