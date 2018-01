UZ test nieuw hoogtechnologisch toestel 02u57 0

UZ Brussel test een nieuw hoogtechnologisch toestel om het metabolisme en het energieverbruik van kritiek zieke patiënten te meten. Op basis daarvan kunnen dokters een veel gerichtere voeding toedienen, wat heel wat voordelen met zich meebrengt.Het UZ ontwikkelde de nieuwe monitor en neemt het voor het eerst in gebruik op de intensieve zorgen. Heel wat patiënten worden kunstmatig gevoed, maar het is niet altijd even gemakkelijk de juiste dosering en voeding te bepalen. Met het nieuwe toestel kunnen dokters en verplegers meten hoeveel energie patiënten verbruiken en de klinische voeding, vooral voor patiënten die in coma liggen, beter afstemmen op de behoeften. Zo zorgt de nieuwe methode voor een meer kostenbesparende verzorging. De patiënt zou zo ook sneller herstellen. Na het UZ Brussel, zullen ook andere ziekenhuizen in Tel-Aviv, Stockholm, Wenen, Bergen en Lausanne de nieuwe metabole monitor in gebruik nemen. (DCFS)





