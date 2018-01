USITOO, de Brusselse bibliotheek van voorwerpen, leent spullen uit 26 januari 2018

02u34 0 Brussel Een gitaar, verfborstel, grasmaaier of tent. Wie moet besparen, hoeft deze spullen niet meer aan te kopen. USITOO, de Brusselse bibliotheek van voorwerpen, leent duizenden spullen vanuit de opslagplaats in het gebouw RECY-K in Anderlecht.

Leden krijgen, in ruil voor een abonnement van 9 euro per maand, punten waarbij ze de nodige spullen onbeperkt mogen uitlenen.





"We waren beu om gebruikte objecten die we niet meer gebruikten, in de vuilbak te gooien. Dus kwamen we op het idee van een spullenbibliotheek", zegt marketingverantwoordelijke van USITOO Benoît Carion.





"Heel wat mensen hebben een item maar éénmalig nodig en vinden het zonde om er dan zoveel geld aan uit te geven. Lenen is een veel logischere oplossing."





Leden kunnen niet enkel de spullen ophalen, maar ze zelf ook aanbieden.





"Wie bijvoorbeeld een boor heeft liggen die hij amper gebruikt, kan deze aan ons verkopen. Ze mogen de boor zelf houden, tot iemand anders het via onze site uitleent. Later krijgen de oorspronkelijke eigenaars de boor terug."





USITOO wil met het nieuwe project een recycleerbare en circulaire economie promoten. Ze kregen zelfs een subsidie van Be.Circular om het concept op poten te zetten.





"Maar we willen meer zijn dan louter een ecologisch bedrijf. We werken ook lokaal en sociaal, om zo een betere economie te stimuleren."