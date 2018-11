Universiteit van Vlaanderen palmt Fuse in Freya De Coster

08 november 2018

15u58 0 Brussel Voor een keer geen stevige danspartijen in de fuifzaal Fuse deze week. De populaire locatie in de Blaesstraat transformeerde deze week tot leslokaal, waar de Universiteit van Vlaanderen de donkere danszaal gebruikte voor de opnames van hun gratis internetcolleges.

Dinsdag- en woensdagavond namen topwetenschappers het woord en gaven TEDtalk-gewijs antwoorden op de meest prikkelende vragen. Onderwerpen als ‘Wanneer print ik mijn eerste levende orgaan, of Sushi van de supermarkt wel écht Japans is en waarom Waze voor sluipverkeer zorgt’ passeerden de revue.

Universiteit van Vlaanderen wil bewust niet lesgeven in een stoffig klaslokaal, maar zoekt steevast de meest bruisende locaties. En wat beter in Brussel dan de Fuse? Brusselaars konden plaats nemen in het publiek en zo de opnames bijwonen.

Ook donderdagavond spreken vijf professoren over het belang van taal, dt-fouten en genderneutrale robots. De filmpjes zijn te bekijken op de website www.universiteitvanvlaandere.be of het youtube-kanaal.