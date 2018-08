Union keert terug naar Joseph Marienstadion 06 augustus 2018

De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft het gerestaureerde Joseph Marienstadion van Union goedgekeurd om wedstrijden van de Proximus League in te organiseren. En dus kan de eerste thuiswedstrijd van de Unionisten op 12 augustus tegen OH Leuven opnieuw in het mythische Dudenpark in Vorst plaatsvinden.





Het Joseph Marienstadion kreeg de voorbije maanden een heuse renovatiebeurt. Gevolg was dat Union Sint-Gillis de thuiswedstrijden noodgedwongen in het Koning Boudewijnstadion speelde. De KBVB stuurde vorige week zijn stadionverantwoordelijke voor een grondige controle. Die constateerde dat aan alle stadionvoorwaarden voldaan werd en er opnieuw gespeeld mag worden. Het Joseph Marienstadion beschikt nu over lichtinstallaties van 932 lux en de capaciteit werd verhoogd tot 8.081 plaatsen, waarvan 5.081 zitjes. Na twee seizoenen in het veel te grote Koning Boudewijnstadion kunnen de trouwe Brusselse fans opnieuw terecht in hun mythische Joseph Marienstadion. En met OH Leuven op zondag 12 augustus als eerste tegenstander strikt het stamnummer 10 meteen ook een knappe affiche. (DCFS)