Uitslaande brand in hartje Brussel Jasmijn Van Raemdonck

06 december 2018

09u22 2 Brussel De Brandweer van Brussel moest gisteren omstreeks 18.15 uur uitrukken voor een uitslaande brand Brusselin de Bloemistenstraat in het centrum van de stad. Noch bewoners, noch brandweerlieden raakten gewond. Dat meldt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse Brandweer.

De brand brak uit op de derde verdieping van het gebouw in de Bloemistenstraat. De vlammen sloegen uit langs de voor- en achterzijde van het gebouw en er werd zelfs gevreesd voor een uitbreiding van de brand naar het linkse aanpalende gebouw. In het huis was gelukkig niemand aanwezig, maar de bewoners van de aangrenzende huizen moesten wel geëvacueerd worden. De brandweer bestreed het vuur zowel langs buiten als van binnenuit. Omstreeks 20.30 uur mochten de bewoners van de aanpalende woningen, na controle op de aanwezigheid van CO en na ventilatie van de gebouwen, hun huis weer binnen. Het getroffen appartement is onbewoonbaar verklaard. De aanpalende gebouwen liepen water- en rookschade op.