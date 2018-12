Uiteindelijk 82 arrestaties bij gele hesjes-betoging WHW

01 december 2018

13u42 0 Brussel De politie heeft gisteren in Brussel in totaal 82 mensen opgepakt tijdens en na het brandstofprotest van de gele hesjes: : 76 van hen werden administratief aangehouden, zes anderen werden gerechtelijk aangehouden.

De zes worden verdacht van bezit van verboden wapens, drugsbezit, brandstichting en schade aanbrengen aan voertuigen. Vrijdagavond om 20.30 uur nog bemachtigden drie actievoerders Friese ruiters die ze installeerden in de Koningsstraat, op het Paleizenplein en het Koningsplein. Ze blokkeerden zo vijf trams en drie bussen. De drie daders werden opgepakt.

Tijdens de verschillende acties van de gele hesjes die eerder op vrijdag in Brussel gehouden werden, werden twee politievoertuigen in brand gestoken. Onder meer op het kruispunt van de Regentlaan en de Lambertmontstraat en de Regentlaan en de Wetstraat werden over enkele meters kasseien uitgebroken om als projectiel te gebruiken. Signalisatieborden en werfmateriaal werd ook gebruikt om mee te gooien, of dienden als barricade.

“Zoals bij de rellen van november 2017 gaan we weer een taskforce oprichten om de verdachten te identificeren, op basis van beelden waarover we beschikken”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere, woordvoerster an de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene . “Er wordt binnenkort een oproep gelanceerd, om mensen te vragen ons die beelden te bezorgen via het e-mailadres zpz.polbru.info@police.belgium.eu.”