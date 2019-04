Uit onderzoek blijkt er nog te veel lood in ons kraantjeswater SZM

10 april 2019

13u22 0 Brussel Het lood in het Brusselse kraantjeswater is te wijten aan verouderde leidingen. Vivaqua voerde in 2003 een campagne uit om die te vervangen, maar uit gebrek aan een duidelijk plan van de verouderde waterleidingen zijn ze nog niet allemaal vernieuwd.

Brussels parlementslid, David Weytsman (MR), trok de kwaliteit van het kraantjeswater in twijfel. Vivaqua en minister van Levenskwaliteit, Celine Fremault (CDH), antwoordden hierop dat het Brussels kraantjeswater niet zo ongezond is. Ze voldoet aan alle Europese normen. Maar recent onderzoek toont aan dat het kraantjeswater nog in verschillende gebouwen een te hoge dosis lood bevat. Dat schrijft La Libre vandaag.

2 procent lood in 900 waterstaaltjes

Oude leidingen geven giftige looddeeltjes af in het water. In heel kleine concentraties is dit niet schadelijk. Maar in hoge dosis is lood een giftige stof die zware gezondheidsproblemen kan veroorzaken waarbij kinderen vooral het hardst getroffen worden. Sinds 2013 mag het kraantjeswater in Brussel niet meer dan 10 microgram lood per liter bevatten. In het onderzoek werden 900 waterstalen geanalyseerd waarvan het lood in 2 procent daarvan hoger was dan de norm.

Gekend probleem, maar geen overzicht

Vivaqua vervangt nochtans sinds 2003 oude leidingen. Van 2003 tot 2009 zijn er ongeveer 6000 leidingen per jaar vervangen. Na de campagne zijn er hier en daar nog resterende buizen vervangen. Vorig jaar waren er dat 373. Sinds de campagne van Vivaqua zijn er in totaal zo’n 46.558 oude buizen vervangen. “ Dat is al goed,” vertelt David Weytsman “vooral als we weten dat scholen en crèches voorrang kregen.”

Er bestaat echter geen overzicht van de nog te vervangen leidingen in Brussel. David Weytsman klaagt vooral de nauwkeurigheid van de regering aan. “De regering heeft geen benul van het aantal leidingen in lood die vervangen moeten worden, “ zegt Weytsman, “Het is hoog tijd om de waterleidingen in kaart te brengen en de middelen ter beschikking te stellen om die te vervangen.”

Eigen leidingen, eigen kosten

Niet enkel de waterleidingen in Brussel maar ook die van je eigen woning zorgen voor de kwaliteit van je kraantjeswater. In een oud huis is het bijvoorbeeld al af te raden om kraantjeswater te drinken. Vivaqua geeft vooral advies aan eigenaars als de hoeveelheid lood te wijten is aan het interne netwerk van het gebouw. Pas wanneer buiten het gebouw buizen verouderd zijn, worden ze door hen vernieuwd.