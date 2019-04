Uit kanaal geredde man (66) gestorven in ziekenhuis HAA

08 april 2019

13u16

Bron: RTL Info 0 Brussel De Brusselse brandweer heeft vanochtend omstreeks 8.30 uur een 66-jarige man uit het kanaal gehaald aan het drukke Saincteletteplein. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar later overleden.

Het is nog onduidelijk hoe de zestiger in het water is beland. Zeker is wel dat de hulpdiensten de man uit het water haalden en aan wal hartmassage gaven. Nadat zijn toestand stabiel was, maar nog steeds kritiek, werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij kort nadien overleden, meldt RTL Info en bevestigt politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Het parket van Brussel is een onderzoek gestart.