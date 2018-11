Uberchauffeurs protesterean aan justitiepaleis Freya De Coster

14 november 2018

15u16 0 Brussel Een 165-tal Uberchauffeurs verzamelden donderdagochtend op het Poelaertplein. Ze kwamen hun collega’s een hart onder de riem steken die voor de rechtbank van Koophandel verschenen. Daar wordt een geschil tussen de taxifederatie en Uber uitgevochten.

De oorlog tussen de Brusselse taxichauffeurs en Uberchauffeurs woedt al jaren. De taxifederatie beschuldigt Uber van oneerlijke concurrentie en trok naar de rechtbank, want met een stakingsvordering tegen Uber en een tiental Uber-chauffeurs willen de taxibestuurders ervoor zorgen dat Uber-chauffeurs niet langer in Brussel kunnen rondrijden met een licentie voor huurwagens met chauffeur.

“Wij zijn twee totaal verschillende diensten”, zegt Fernando Rodondo, voorzitter van de limousinefederatie. “Taxi is een openbare dienst. Uberchauffeurs zijn zelfstandigen. Wij werken niet voor Uber, maar hebben een partnerschap. Onze auto’s zijn gekeurd door het Brusselse Gewest, we hebben een legale licentie en wij betalen als zelfstandige ook onze bijdrage. Al maanden noemen ze ons uitschot, het vuil van de straat. Dat zijn we beu.” De taxisector eist een dwangsom van 1 miljoen euro.