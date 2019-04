Uber-reistijden worden gecodeerd en publiekelijk gemaakt op nieuwe "Uber Movement" website SZM

11 april 2019

12u12 0 Brussel Taxi-app Uber lanceert “Uber Movement” in Brussel. De bedoeling van deze website is om de reistijd van het ene punt naar het andere punt in de stad te kunnen raadplegen. De data voor steden als Sydney, Boston, Parijs, Amsterdam en Londen waren al langer te bekijken.

Uber kan op basis van gps gegevens miljarden trips coderen, wat een schat aan informatie bevat. Hierdoor kan je data verkrijgen van hoe het verkeer in de stad beweegt. Op basis van die gecodeerde trips kan je nagaan wat de gemiddelde reistijd is tussen punt A en punt B in Brussel. Nu kan je zeggen dat de reistijd al wordt meegedeeld als je een rit bevestigt op de Uber-app. Het verschil is dat vroeger jouw reistijd persoonlijk was, terwijl die nu wordt gebruikt om data op te slaan die iedereen kan zien. Uber wijst erop dat de anonimiteit van elke klant bewaard wordt.

De bedoeling is vooral de samenwerking bevorderen tussen Uber en Stad Brussel. “De lancering van Uber Movement in Brussel is een belangrijke stap voor ons om verder samen te werken met de stad en om tegemoet te komen aan de behoeften van de lokale mobiliteit”, zegt Thijs Emondts, topman van Uber Benelux. Door die data publiek te maken, kan Uber voor een stuk meespelen op het mobiliteitsplan in Brussel. Het stadsbestuur kan namelijk deze tool gebruiken om belangrijke beslissingen uit te voeren, zoals bijvoorbeeld waar het best geïnvesteerd kan worden in nieuwe infrastructuur.