Uber binnenkort voor strafrechter

De Brusselse raadkamer heeft Uber doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Het taxiplatform dreigt vervolgd te worden voor de ondertussen opgedoekte dienst UberPop. In maart 2015 trokken politiespeurders naar het Brusselse kantoor van Uber. De rechercheurs zochten er gegevens om een zicht te krijgen op de activiteiten van Uber Belgium. Dat gebeurde in opdracht van een onderzoeksrechter die naging of het bedrijf de Belgische wet aan z'n laars lapte met zijn toenmalige dienst UberPop.





Ondanks de vraag tot buitenvervolgstelling van het parket - dat onvoldoende aanwijzingen van schuld zag in hoofde van Uber - zag de raadkamer toch voldoende ernstige aanwijzingen dat Uber met UberPop in ons land de wetgeving heeft overtreden. Wanneer de rechtszaak plaatsvindt, is nog niet bekend. (WHW)