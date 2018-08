Twintigers mogen provinciedomein niet in 02 augustus 2018

02u40 0

Bij een politiecontrole aan het Provinciedomein Halve Maan in Diest zijn een 21-jarige man uit Schaarbeek en een 24-jarige man uit Vorst tegen de lamp gelopen. De lokale politiezone onderwierp de bezoekers tussen 13 en 15.30 uur aan een drugscontrole. Daarbij werd ook een drugshond van de federale politie ingezet. Die haalde negen verdachte personen uit de wachtrij. Vier van hen waren in het bezit van een minimale gebruikershoeveelheid weed. In samenspraak met parket van Leuven kregen ze onmiddellijk een minnelijke schikking van 75 euro voorgesteld. Ze werden daarop niet meer tot het domein toegelaten.Het betrof een 19-jarig meisje uit Diest, een 31-jarige man uit Oplinter, een 21-jarige man uit Schaarbeeken een 24-jarige man uit Vorst. (KBG)