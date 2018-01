Twintiger steekt broer dood na ruzie 02u26 0 Brussel In Schaarbeek speelde zich zaterdagmiddag een gruwelijke moord af tussen twee broers. Na een hevige ruzie stak de 20-jarige Y.B. zijn oudere broer I.B. meermaals in de buik met een mes. Hoewel die nog probeerde weg te vluchten, stierf hij ter plekke op straat.

Het waren de buren die zaterdagmiddag omstreeks 14.30uur opgeschrikt werden door de kreten en het gehuil, afkomstig uit het appartement in de Georges Rodenbachlaan van het gezin met vier kinderen. "We zagen de twee jongste kinderen, broer en zus, van het gezin in paniek naar buiten lopen. De schrik puilde uit hun ogen, terwijl ze luidkeels om hulp riepen", zegt de onderbuur.





Volledig buiten zinnen

"Enkele seconden later zagen we de twee oudste broers naar buiten strompelen. De oudere van de twee bloedde hevig uit zijn buik. De jongere zat hem achterna met een mes. Hij leek volledig buiten zinnen." In het appartement had zich zopas een huiveringwekkend drama afgespeeld. Om nog onbekende reden hadden de 20-jarige Y.B en zijn broer, de 24-jarige I.B. het aan de stok gekregen. Y.B. had daarbij naar een mes gegrepen en zijn oudere broers verschillende keren toegetakeld in zijn buik. De ouders van het gezin waren op dat moment niet thuis. Samen met zijn jongere broer en zus, probeerde het slachtoffer naar buiten te rennen om zich in veiligheid te brengen.





Doodslag

"Samen met onze bovenbuur hebben we de twee jongste kinderen gegrepen en in veiligheid gebracht. Daarna belden we de politie", getuigt de buurman nog. Zodra de politie toekwam, probeerden ze de 20-jarige Y.B. te overmeesteren. Die verzette zich hevig en sloeg daarbij zelfs een vrouwelijke agente neer. Uiteindelijk wisten ze de jongen neer te drukken en te arresteren. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Hij bezweek aan zijn verwondingen. "Het labo, de wetsdokter en federale politie kwamen ter plaatse. De dader werd opgepakt en verhoord. Hij bekende de feiten en werd in verdenking gesteld voor doodslag", zegt Gilles Dejemeppe van het Brusselse parket. "Het is ons nog steeds niet duidelijk waarom hij zijn broer vermoord heeft." Volgens de buren hebben ze nog nooit last gehad met de familie. Enkel de dader zou volgens hen een druggebruiker zijn. (DCFS)