Twintiger klimt op dak en valt door glazen koepel VUB 27 januari 2018

03u34 0 Brussel Een jonge Brusselaar is donderdagavond vreselijk ten val gekomen op de campus van de VUB in Etterbeek. Hij donderde enkele verdiepingen naar beneden toen hij door een glazen dakkoepel viel. Zijn toestand was gisteren nog kritiek. Een tweede jongere kon zich maar net uit zijn benarde positie redden. Hij was het die de politie waarschuwde.

Twee jonge Brusselaars haalden het donderdagavond in hun hoofd om op een van de daken van de gebouwen op de campus te kruipen. "Ze klommen op het dak van gebouw B op de Humanities, Sciences & Engineering Campus in Etterbeek", zegt de woordvoerder van de universiteit, Sicco Wittermans. "Het is verboden en enorm gevaarlijk wat die twee hebben uitgestoken. Via een beveiligde poort konden ze het dak op. Ze zijn vervolgens op de glazen dakkoepel gaan liggen en zijn er dan door gevallen. Een van de twee is van de vijfde naar de eerste verdieping gevallen. De tweede kon zich gelukkig nog vasthouden aan een touw en heeft zichzelf dan in veiligheid gebracht en de hulpdiensten gebeld."





Kritieke toestand

De jongen die er het slechtste aan toe was, werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde gisteravond nog steeds in kritieke toestand. "Het gaat om twee twintigers uit Brussel en uit Sint-Agatha-Berchem. Uit het onderzoek blijkt dat het wellicht om een ongeval gaat en niet om een verdacht incident", klinkt het bij Ine Van Wymersch, woordvoerster van het parket van Brussel.





Glasschade

Op de campus is er vooral heel wat glasschade in de bibliotheek. De rechtervleugel was een tijdje verzegeld, net als de ramen die uitgeven op het atrium van de kantoren op niveau 2 van gebouw B. "Het is bij mijn weten de eerste keer dat er zoiets gebeurt op de campus", zegt Wittermans. "We gaan uiteraard bespreken welke maatregelen we moeten treffen, zodat zoiets nooit meer kan gebeuren. We vragen alvast aan alle studenten, medewerkers en gasten om de veiligheidsvoorschriften te respecteren."





(VDBS)