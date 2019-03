Twintiger aangehouden voor neersteken jeugdvriend WHW

07 maart 2019

15u17 0 Brussel Een twintiger is aangehouden op verdenking van het neersteken van een jeugdvriend van hem. Het 20-jarige slachtoffer raakte zwaargewond en wordt nog steeds in een kunstmatige coma gehouden.

De steekpartij vond vorige week maandag 25 februari plaats in Sint-Joost-ten-Node, rond tien uur ‘s avonds. Zowel de broer als de zus van het slachtoffer waren getuige van de feiten en zagen hun 20-jarige broer Anas E.B. een verhit gesprek voeren met een jeugdvriend, tot die laatste plots een mes bovenhaalde en Anas in de buik stak. Terwijl de dader op de loop ging, bracht de familie van Anas hem met hun wagen over naar het ziekenhuis. Daar wordt de jongeman sindsdien in een kunstmatige coma gehouden. Na enig speurwerk kon de politie de verdachte oppakken. Die jongeman, S.T., is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Naar de reden van de ruzie is het raden.