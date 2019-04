Tweehonderd mensen brengen pakkend eerbetoon aan verongelukte Dariana (30): “We willen tonen dat hier iets moet gebeuren” Jelle Couder

07 april 2019

14u28 0 Brussel 200 buurtbewoners hebben zondag een emotionele wake gehouden voor Dariana Palcau (30), die vorige week om het leven kwam bij een verkeersongeval. Er werden bloemen neergelegd en buurtbewoners hielden enkele toespraken. “We riskeren hier elke dag van de weg gemaaid te worden.”

De herdenking werd georganiseerd door het pas opgerichte collectief 1081/0, dat net als andere gelijkaardige groepen in Brussel een veiliger verkeer en meer plaats voor zwakke weggebruikers wil. “We willen een signaal geven dat hier iets moet gebeuren”, zegt Koen Depaepe, een van de initiatiefnemers van het collectief. “Er zijn nu wel paaltjes geplaatst aan dit zebrapad, maar zo zijn er in deze buurt nog veel meer gevaarlijke kruispunten.”

Ruim 200 mensen verzamelden op de plaats van het ongeval op de Jetselaan. Ze legden bloemen neer en kinderen maakten krijttekeningen op de plaats waar Dariana Palcau op 30 maart werd aangereden. Een 19-jarige bestuurder reed haar aan toen die wilde inhalen langs het fietspad. Dariana werd weggekatapulteerd en overleed ter plaatse.

De buurt wil nu dat er snel actie komt voor een veiliger verkeer. “Wij gaan regelmatig met de kinderen naar het Elisabethpark hier vlakbij”, zegt Depaepe. “Dat park is omringd door drukke wegen. Wat als volgende keer een kind wordt aangereden? Daarom raakt dit ongeval ons zo persoonlijk en willen we met onze actiegroep iets doen aan de verkeersonveiligheid in de buurt. Door dit ongeval komt het allemaal heel dichtbij je eigen leven. Je kan zo van de weg gemaaid worden.”

Gevaarlijk rijgedrag

De buurt vraagt niet alleen betere infrastructuur, maar ook dat er iets gebeurt aan het rijgedrag van sommige chauffeurs. Op de brede lanen in Koekelberg wordt vaak veel te snel en gevaarlijk gereden, zeggen ze. “Veel mensen zijn bang voor zichzelf en hun kinderen”, zegt Jacques Van Neck van het collectief 1081/0. “De openbare ruimte mag geen jungle zijn. Plaats moet er voor iedereen zijn, maar nu heeft de auto het voor het zeggen. Het beleid moet daar keuzes over maken, maar die blijven al veel te lang uit. Daarom moeten we samenkomen en het zelf afdwingen.”

Met de actie wil het collectief ook de familie van Dariana een hart onder de riem steken. “De grote opkomst is al zeer mooi", zegt Van Neck. “Het komt er nu op aan om iets te doen aan deze toestand, zodat de dood van Dariana niet voor niets is geweest.”

De laatste maanden gebeurden er verschillende dodelijke ongevallen in Brussel. Als antwoord daarop schoten burgercollectieven als 1081/0 als paddenstoelen uit de grond. “We zijn aan het overleggen met andere groepen hoe we beter kunnen samenwerken”, zegt Koen Depaepe. “We moeten mensen mobiliseren en een signaal geven aan de verantwoordelijken.”