Tweehonderd geliefden trouwen met Brussel 11 juli 2018

Zo'n 200 mensen zijn gisteren tijdens de 11 juliviering in het huwelijksbootje gestapt. Niet met elkaar, wel met de stad Brussel.





In het stadhuis werden aan de lopende band trouwceremonies uitgevoerd. De Brusselliefhebbers zeiden volmondig 'ja' tegen een huwelijk met onze hoofdstad en konden voor de gelegenheid een trouwfoto in de witte Mercedes op de Grote Markt nemen. 's Avonds kwamen alle gehuwden samen voor een grootse trouwshow. Een deejay zette het feest in, hapjes werden rondgedeeld en de newlyweds hielden zelfs een partijtje bruidsboeketwerpen. Ook naast de trouwpartij vierde heel Brussel groot feest. Vlaamse artiesten traden op, De Kreuners speelden de pannen van het dak op de Grote Markt .





