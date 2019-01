Tweeëntwintig cipiers minimaliseren vernederingen en geweld tegen gedetineerden “Slagen? Ik wilde hem alleen kalmeren.” WHW

15 januari 2019

16u21 0 Brussel Tweeëntwintig cipiers van de gevangenis van Vorst staan vanaf dinsdag terecht voor herhaaldelijk wangedrag tegenover gedetineerden. Zo zouden er verschillende gewelddadige incidenten zijn voorgevallen en was het vernederen en kleineren van gevangenen er dagelijkse kost. De cipiers ontkennen of minimaliseren de betichtingen.

De gevangenis van Vorst is een van de beruchtste van ons land. De laatste jaren kwam de strafinrichting herhaaldelijk negatief in het nieuws. Vaak door de lamentabele toestand van het gebouw, maar ook door het gedrag van de cipiers. De D-vleugel was ‘een regelrechte hel’, getuigde een gedetineerde in juli 2015. De twee ergste cipiers hadden van de gevangenen de weinig flatterende bijnamen ‘Hitler’ -naar zijn kleine gestalte en het typische snorretje- en ‘Made in Belgium’, naar de tattoo op zijn arm, gekregen.

Kleerkasten

Geen hitlersnorretjes of tattoos te zien in de correctionele rechtbank dinsdagochtend. Wel verschillende indrukwekkende kleerkasten, allemaal naast elkaar op het beklaagdenbankje. Ze moeten zich verantwoorden voor onder meer het onmenselijk behandelen van gedetineerden. Het gaat om verschillende wantoestanden die gevangenen brieften aan de onderzoekers. Naast het in elkaar slaan van een gedetineerde zouden ze er een sport van gemaakt hebben om gedetineerden uit te schelden, te vernederen en te provoceren. Zo worden ze ervan verdacht weddenschappen te organiseren over het aantal gedetineerden dat ze op een bepaalde dag naar een isoleercel zouden brengen. De betrokken cipiers zouden ook regelmatig de elektriciteit in een cel onderbreken om incidenten tussen gedetineerden te veroorzaken. Een cipier stuurde eveneens gevangenen naar de wc, maar gaf ze expres geen toiletpapier mee. Ook de directrice moet zich verantwoorden, zij het enkel voor schuldig verzuim.

‘Stoerdoenerij’

Fel overdreven; menen de betrokken cipiers. “Slagen? Ik wilde hem alleen kalmeren”, vergoelijkte een van hen het verhaal van een afranseling van een gevangene. Over dit voorval had hij wel een sms gestuurd naar een collega-cipier waarin hij toegaf stevig uitgehaald te hebben. “Dat had ik zelf overdreven om stoer te doen”, nuanceerde hij nu.

Een andere beklaagde ontkende ook buitensporig geweld. “Wel werd ik meermaals bedreigd door de betrokken gedetineerde", klonk het. Ook met lukrake opsluitingen in de isoleercel had hij niets te maken. “Is niet mijn bevoegdheid”, luidde het. De verschillende beklaagden worden dins- en woensdag nog ondervraagd. Daarna komen de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie aan bod.