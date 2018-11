Tweede Primark in Brussel WHW

16 november 2018

17u18 0 Brussel De Britse kledingketen Primark opent in het voorjaar een winkel op de Elsensesteenweg. De winkel wordt bijna dubbel zo groot als de eerste Brusselse vestiging in de Nieuwstraat.

De Ierse budgetketen opent een tweede filiaal in onze hoofdstad. Voor Primark is het de zevende winkel in België. De eerste winkel ging in 2009 open in Luik. In december 2014 volgde het filiaal in de Brusselse Nieuwstraat, dat meteen een groot succes was. De nieuwste vestiging, 5.500 m2 groot, komt op nr 63-65 van de Elsensesteenweg, de plek waar tot voor enige tijd de Britse sportketen SportsDirect gevestigd was en het aanpalende pand. Beide gebouwen werden het afgelopen anderhalf jaar volledig verbouwd tot een complex met winkel, kantoren en woningen.

Driehonderd medewerkers

De nieuwe Primark wordt bijna dubbel zo groot als het filiaal in de Nieuwstraat dat, volgens de woordvoerster van Primark, binnenkort ook zal uitgebreid worden. Er zullen zo’n driehonderd mensen werken. Een foto van de werken, door het architectenbureau, laat de immense schaal van de operatie zien. De site is ook bereikbaar vanuit de Herdersstraat, waar een zij-ingang voor leveranciers wordt voorzien.