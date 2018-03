Tweede onderzoek geopend naar seksueel misbruik in school 29 maart 2018

02u39 0 Brussel Het onderzoek naar de aanranding van een vierjarige kleuter van de Sept Bonnier-school op bosklassen is afgerond. Het Brussels parket vraagt om een buitenvervolgingstelling. Daarnaast is het parket met een tweede onderzoek gestart naar andere mogelijke zedenfeiten in de school.

Het parket opende het onderzoek naar kindermisbruik op 28 december 2017. De feiten gebeurden in november tijdens de bosklassen van de Sept Bonnier-school op het domein van Palogne. In het ziekenhuis werd het vermoeden van misbruik bevestigd. Op 15 mei moet de zaak voorkomen. "We vragen de raadkamer om de onbekende dader buiten vervolging te stellen", zegt Ine Van Wymersch van het Brussels parket. "Over de argumenten die aan de basis liggen van dit verzoekschrift, wordt niet gecommuniceerd. Alle partijen, waaronder de ouders, kunnen wel nog bijkomend onderzoek aanvragen."





Zedenfeiten

Ondertussen is het parket met een tweede onderzoek gestart naar zedenfeiten die een leerkracht van de school zou hebben gepleegd. "Het gaat om de 38-jarige G.N. In 2011 en 2012 werden twee dossiers voor zedenfeiten tegen de man geklasseerd, omdat er onvoldoende bewijs was", zegt Van Wymersch. Maar G.N. zou in november tijdens een privé-zwemles zijn boekje te buiten zijn gegaan. "Het onderzoek hierover loopt nog. Het is dus voorlopig niet mogelijk om een verband te leggen met de feiten die zouden hebben plaatsgevonden tijdens de bosklassen."





(VDBS)