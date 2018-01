Tweede leven voor Cinema Variétés als cultuurhuis 02u30 0 Baert Marc De gevel van de oude bioscoop is beschermd en moet dus onaangeroerd blijven tijdens een renovatie. Brussel Het verkommerde Cinema Variétés krijgt een tweede leven. De vzw Brussel Laïque heeft de oude cinema opgekocht en wil het omtoveren tot een multicultureel belevingshuis.

Na 30 jaar wordt de Cinema Variétés in het centrum van Brussel opnieuw in gebruik genomen. In 1937 opende de bioscoop in de Mechelsestraat de deuren en vertoonde het de nieuwste films op het, toen nog, grootste scherm van de hoofdstad. In 1983 moest het gebouw omwille van veiligheidsredenen noodgedwongen de deuren sluiten. "Acht jaar lang onderhandelden we over de verkoop", zegt Fabrice Vanreymenant, directeur van de vzw Brussel Laïque, die ook het Vrijheidsfestival organiseren. Hij legde 750.000 euro neer bij de Franse gemeenschap voor de oude cinema. "Met het Vrijheidsfestival organiseren we jaarlijks een sociaal en educatief project, maar we willen ook tijdens het jaar een cultuurrijk programma aanbieden. Deze oude cinema biedt die kans."





Cinema Variétés zal niet enkel zijn oude activiteit hernemen, de vzw wil er ook andere culturele voorstellingen organiseren. "Het pand beschikt over een polyvalente ruimte waar plaats is voor debatten, theater, optredens en ga zo maar door. In een aparte ruimte zullen we volgend jaar het Vrijheidsfestival organiseren. Cinema Variétés biedt erg veel mogelijkheden. Gelegen in het hart van Brussel, bruist de omgeving. Ook het authentieke culturele karakter van de cinema draagt bij aan zijn rijkdom."





Wedstrijd

Toch heeft 30 jaar leegstand en verkommering zijn sporen nagelaten en het pand moet hoognodig gerenoveerd worden. "We organiseren een wedstrijd voor architecten die het gebouw onder handen mogen nemen. Het gaat wel om een beschermd monument, de gevel moet dus behouden blijven en er zijn bepaalde procedures die we moeten respecteren. We schrijven de wedstrijd dit jaar nog uit, want de werken zullen een hele tijd in beslag nemen." De vzw hoopt te openen in 2022.





(DCFS)